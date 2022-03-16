جاجوار لاند روفر تطور بطاريات محمولة لشحن السيارات الكهربائية.. تفاصيل

طورت شركة Jaguar Land Rover نظام تخزين طاقة البطارية خارج الشبكة (ESS) بالشراكة مع الشركة المصنعة للمعدات الكهربائية Pramac، ويقال أنه تم إنشاؤه بنسبة 85 ٪ باستخدام الأجهزة الكهربائية من I-Pace، بما في ذلك مكونات مثل الوحدات والأسلاك، ثم يتم إعادة تدوير المواد المتبقية مرة أخرى في سلسلة التوريد.

جاكوار لاند روفر تطور بطاريات محمولة لشحن السيارات الكهربائية

تبلغ سعة الجهاز 125 كيلو وات في الساعة وهو ما يكفي لتشغيل منزل لمدة أسبوع، وفقًا لـ JLR، حيث يمكن إضافته عبر الألواح الشمسية المدمجة، وتم تصنيف تفريغها بسرعات تصل إلى 22 كيلو وات ومزودة بموصلات من النوع 2 متوافقة مع معظم المركبات الكهربائية، كما إنه سيكون متاح للتأجير التجاري، لكن JLR لم تؤكد بعد التوافر أو تفاصيل الأسعار.

جاكوار لاند روفر تطور بطاريات محمولة لشحن السيارات الكهربائية

يمكن أن يتجاوز إمداد بطارية العمر الثاني 200 جيجاوات في الساعة سنويًا بحلول عام 2030، مما يؤدي إلى إنشاء صناعة فرعية تزيد قيمتها عن 23 مليار جنيه إسترليني.

تعهدت Jaguar Land Rover بأن تصبح شركة مصنعة خالية من الكربون بحلول عام 2039، ومن خلال إعادة استخدام بطاريات السيارات تأمل في إنشاء نموذج أعمال دائري يحافظ على منتجاتها قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة، مما يقلل من نفايات البطاريات.

جاكوار لاند روفر تطور بطاريات محمولة لشحن السيارات الكهربائية

وقد تعهدت باستكشاف الاستخدامات المحتملة الجديدة للبطاريات ذات العمر الثاني مع استمرارها في التحول إلى صانع للمركبات الكهربائية.

تم اختبار قدرات هذه التكنولوجيا مؤخرًا من قبل فريق Jaguar TCS Racing Formula E، والذي استخدم ESS لتشغيل معدات التشخيص الخاصة به وتزويد مرآب الحفرة بالطاقة الاحتياطية.

قال جيمس باركلي مدير فريق Jaguar TCS Racing فورمولا إي هي أول رياضة في العالم خالية من الكربون منذ إنشائها، حيث تتطلع Jaguar TCS Racing دائمًا إلى تحسين بصمتنا الكربونية، كما أن استخدام نظام تخزين الطاقة خارج الشبكة يوفر لنا حلًا مبتكرًا للطاقة المتجددة للاختبار.

جاكوار لاند روفر تطور بطاريات محمولة لشحن السيارات الكهربائية

ليست Jaguar Land Rover أول شركة مصنعة للسيارات تبدأ في إعادة تدوير بطارياتها بهذه الطريقة، حيث أعلنت Tesla في عام 2015 عن Powerwall، وهو نظام متكامل لإدارة البطاريات يخزن الطاقة الشمسية للاستخدام الاحتياطي مع أو بدون الألواح الشمسية.

دخلت رينو خلال عام 2017 في شراكة مع Powervolt لإعادة توظيف بطاريات EV في أنظمة تخزين الطاقة المنزلية ، مما يوفر هذه الخدمة للعملاء الذين لديهم ألواح شمسية موجودة.