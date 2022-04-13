رئيس الأعلى للإعلام يبحث التعاون الإعلامي مع السفير البريطاني لدى مصر

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير جاريث بايلي، سفير بريطانيا لدى مصر، والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي في المجال الإعلامي بين البلدين، وحضر اللقاء الكاتب الصحفى صالح الصالحى وكيل المجلس والمستشار محمود فوزى الأمين العام والمستشار محمد عبد السميع عضو المجلس .

واستهل الكاتب الصحفي كرم جبر، اللقاء، بالترحيب بالسفير البريطاني، والوفد المرافق له، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين قوية وراسخة وممتدة على مدار سنوات طويلة .وأشاد باستقبال المسئولين البريطانيين للرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لبريطانيا ، وحرص الجانبين على تبادل الرؤى فى مختلف القضايا والأحداث السياسية .

وشرح الكاتب الصحفي كرم جبر، مهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودوره في ضبط المشهد الإعلامي والصحفي من خلال الضوابط والمعايير والأكواد التي يضعها المجلس، لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، كذلك التنسيق الجاري بين المجلس وهيئتي الصحافة والإعلام و نقابتي الصحفيين والإعلاميين.

كما تطرق رئيس المجلس إلى التراخيص التي يمنحها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للوسائل الإعلامية وفقًا لما نص عليه القانون رقم 180 لسنة 2018، فيما يخص الترخيص لمختلف الوسائل الإعلامية، مضيفًا أن المجلس يقدم تسهيلات للوسائل الإعلامية لتوفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أن الترخيص هو عملية قانونية غرضها حماية جميع أطراف العملية الإعلامية وليس التقييد.

ومن جانبه أكد السفير جاريث بايلي، إنه ليس جديداً على مصر فقد خدم في سفارة بلاده بالقاهرة، ما بين عامي 1998 وحتى 2003، مضيفًا أنه لمس تغيرات كثيرة عندما عاد لشغل منصب سفير بلاده مقارنة بوجوده في الماضي.

وقال: لمست اختلاف كبير عن الماضي بداية من المدن الجديدة ومروراً بمجال الطاقة المتجددة، بالإضافة لشبكة الكباري والطرق والاستثمارات، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة أمر رائع فاق كل توقعاته، وأن مصر تشهد تطورا كبيرا في كل شيء.

وأوضح أن هناك فرصة ذهبية بين مصر وبريطانيا للتعاون حول قضايا المناخ، بالتزامن مع استضافة مصر لـ COP27، خاصة وأن قمة المناخ التي عقدت في اسكتلندا مؤخرًا سلطت الضوء على ضرورة وضع خطة عاجلة لحل أزمة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر معروفة كقوة عظمى في تنفيذ المشروعات الخضراء، وهو يرى ذلك من خلال مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقال إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عظيمة تهدف للارتقاء بالبنية التحتية للقرى المصرية، مؤكدا أن مصر تشهد تطورا واضحا في البنية التحتية وهناك دافع مستمر وبإصرار لإعادة مصر لمكانتها الطبيعية.

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