حسام موافي يرد على سؤال: هل مهنة الطب إنسانية أم أكل عيش

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هناك أحد أقاربه وجه له سؤالا، لم يتلقه من وقت عمله فى مجال الطب أكثر من 50 عامًا، موضحًا أن هذا السؤال من طالب بعمر 17 عامًا، وكان فيه :عن ماهية مهنة الطب إذا كانت إنسانية أم «مهنة أكل عيش؟»، لافتًا إلى أن قيمة الإنسان أن يعطي بلا مقابل.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن، الطب «أكل عيش وقبل أكل العيش فهم مغلف بالإنسانية»، لافتًا إلى أن العطاء قيمة إنسانية كبيرة جدًا «وأهلي كلهم من الفلاحين من قرية صغيرة بجوار المنصورة».

وتابع أنه على الإنسان أن يعرف نهايته الطبيعية وهي الوفاة «الكفن ملوش جيوب»، مشيرًا إلى أن عطاء الله لا حدود له، ناصحًا هذا الشاب بمساعدة غير القادرين إذا وفقه الله وأصبح طبيبًا.

وأوضح أن الرزق هو الوحيد الذي استثناه الله عز وجل وجعله في السماء «وفي السماء رزقكم وما توعدون؛ فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تعلمون»، مشيرًا إلى أن «الطب أكل عيش كويس جدًا طالما أنه حلال ومغلف بالإنسانية».