العميد طارق العكاري: ضربات استباقية متواصلة تحمي ثروات مصر وتجهض مخططات الجريمة

قال العميد طارق العكاري، الخبير في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري إن ما تنفذه الدولة من حملات أمنية مكبرة يأتي في إطار رؤية واضحة لحماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن الاقتصادية، حيث نفذت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية عملية نوعية في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية استهدفت القضاء على بؤر إجرامية تنشط في الاتجار بالمخدرات والأسلحة، والهجرة غير الشرعية، والتنقيب العشوائي عن الذهب»

وأضاف طارق العكاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن هذه العملية ليست إجراءً منفردًا، بل حلقة ضمن سلسلة ممتدة من الضربات الاستباقية الناجحة التي تنفذها أجهزة الدولة، وقد سبقها عمليات أسفرت عن ضبط 16 متهماً يديرون ورشًا لسبك الذهب، إلى جانب ضبط 20 آخرين في نطاق البحر الأحمر بحوزتهم مشغولات ذهبية».

أسلحة وأجهزة اتصال لاسلكية

وتابع: «التحركات الأمنية الحالية تتم بتنسيق كامل وعلى أعلى مستوى بين مختلف الأجهزة الأمنية والمعلوماتية، بهدف الرصد المبكر لأي مخاطر أو تهديدات تستهدف الثروات المعدنية لمصر واستقرارها الاقتصادي، والتعامل معها بحسم وقوة"، لافتا إلى ما تم الكشف عنه من ضبط عملات أجنبية وأسلحة وأجهزة اتصال لاسلكية بحوزة العناصر الإجرامية يؤكد تطور أساليب تلك العصابات، وهو ما استدعى تدخلاً أمنيًا حازمًا لضمان حماية الأرض المصرية وترسيخ مناخ استثمار آمن ومستدام.