هند الضاوي : ترامب رجل صفقات يفتقر للعمق الاستراتيجي .. ولا يعرف ماذا يريد

علقت الإعلامية هند الضاوي على تصريحات لأحد المحللين الإسرائيليين بشأن سياسات وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربة عن اتفاقها التام مع الرأي القائل بأن ترامب "لا يعرف ماذا يريد، ولا يدرك أبعاد ما يقول".

وانتقدت الضاوي خلال برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، في تصريحاتها المبالغة في قراءة المشهد السياسي الأمريكي، مشيرة إلى أن بعض التحليلات تضفي "عمقاً شديداً" على تحركات وتصرفات ترامب، في حين أنه يفتقر في الواقع إلى هذا العمق الاستراتيجي، بحسب وصفها.

وأوضحت الإعلامية هند الضاوي أن ترامب يتعامل مع القضايا المطروحة عليه بناءً على أهداف "قصيرة النظر"، تتشكل وفقاً لتفاعلات ومعطيات اللحظة الراهنة، لافتة إلى أن أهدافه تتسم بالتخبط؛ فما يسعى إليه اليوم قد يختلف كلياً عما سيسعى إليه غداً.

خطة استراتيجية واضحة

وعقدت هند الضاوي مقارنة جوهرية بين عقلية ترامب وعقلية السياسي التقليدي، قائلة: "هذا هو الفارق بين رجل السياسة المخضرم الذي يمتلك أهدافاً بعيدة المدى وخطة استراتيجية واضحة لتحقيقها، وبين ترامب الذي يتصرف كـ(رجل صفقات)؛ يتعامل مع المواقف يوماً بيوم وفقاً لحسابات الربح والخسارة، وبحسب سعر كل صفقة".