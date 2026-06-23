هند الضاوي : تنسيق سري بين ترامب ونتنياهو لإرساء تهدئة مؤقتة مع إيران

كشفت الإعلامية هند الضاوى، استناداً إلى تقارير صادرة عن "المركز الأورشليمي الإسرائيلي للأبحاث"، عن وجود تنسيق سري بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يهدف إلى إرساء تهدئة مؤقتة مع إيران وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً للملاحة حتى موعد الانتخابات الأمريكية القادمة في أكتوبر.

وأوضحت هند الضاوى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المعلومات تشير إلى أن التفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران لم تكن سوى مناورة منسقة، حيث أصدر ترامب توجيهات صريحة لمستشاره "ويتكوف" وصهره "جاريد كوشنر" بضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً "بأي ثمن" قبل الانتخابات، وأرجعت ذلك إلى التراجع الملحوظ في شعبية ترامب وتضرر علاقاته مع الحلفاء، خاصة الأوروبيين، نتيجة الأزمات العالمية الراهنة.

وطرحت هند الضاوي تساؤلات جوهرية حول قدرة إسرائيل على الالتزام بهذه التهدئة لمدة أربعة أشهر، ومدى استعداد نتنياهو للمجازفة بمستقبله السياسي من أجل تحقيق الرغبة الأمريكية، مرجحةً ألا يستسلم رئيس الوزراء الإسرائيلي لهذه الضغوط بسهولة.

الصراعات الحالية تتسم بكونها "مزمنة

وشككت هند الضاوى في إمكانية تحييد إيران خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن الصراعات الحالية تتسم بكونها "مزمنة ومتزامنة" على عدة جبهات عالمية، بدءاً من أوكرانيا والشرق الأوسط، وصولاً إلى تايوان وأمريكا اللاتينية.