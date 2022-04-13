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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شركة Lucid Air تكشف عن طرازGrand Touring  بقوة 1035 حصان.. صور

شركة Lucid Air تكشف
شركة Lucid Air تكشف عن طرازGrand Touring  بقوة 1035 حصان

كشفت Lucid Air عن طرازًا جديدًا من سيارة Grand Touring Performance، والذي تقول الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة إنه أقوى نموذج كهربائي “EV” في أمريكا الشمالية.

يعتمد النموذج الجديد على زوج من المحركات الكهربائية تنتج إجمالي قدرة يصل الى 1035 حصانًا وبقدرة تسارع من 0 حتى 62 ميل/ساعة بسرعة 2.6 ثانية فقط، وتقول الشركة ان سرعتها القصوى تصل إلى 446 ميلا.

 شركة Lucid Air تكشف عن طرازGrand Touring  بقوة 1035 حصان

يعتبر هذا الطراز تحسناً كبيراً عن جراند تورينج القياسي القوي بالفعل، والذي يتمتع بقوة 819 حصانًا وزمن 0-62 ميل في الساعة يبلغ 3.0 ثوانٍ، وتقدم Grand Touring أيضًا نطاقًا أطول قليلاً من إصدار Performance، وسرعة قصوى تبلغ 516 ميلاً.

قال بيتر رولينسون الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا لمجموعة Lucid Group: “إن Lucid Air Grand Touring Performance يلبي الطلب القوي الذي ما زلنا نراه لإصدارات ذات أداء أعلى من Lucid Air.

 شركة Lucid Air تكشف عن طرازGrand Touring  بقوة 1035 حصان

جهزت طرازات Grand Touring و Grand Touring Performance بغطاء زجاجي "سقف زجاجي"، وشاشة قمرة قيادة مقاس 34.0 بوصة بدقة 5k، ومقاعد أمامية مدفأة، ومصابيح أمامية LED وأكثر من 30 ميزة مساعدة للسائق.

تأتي كل سيارة بعجلات مقاس 21 بوصة مع إطارات Pirelli المخصصة، لكن طراز Performance يكتسب تصميمًا معدنيًا حصريًا، وتتوفر خمسة ألوان خارجية: الأبيض النجمي، والفضي، والأحمر اللامع، والأسود اللامتناهي، والرمادي.

 شركة Lucid Air تكشف عن طرازGrand Touring  بقوة 1035 حصان

يمكن لكلا النوعين الشحن بسرعات تصل إلى 350 كيلو واط، والتي كما تدعي لوسيد يمكن أن تضيف ما يصل إلى 300 ميل في 21 دقيقة.

يبلغ سعر عرض Air Grand Touring نحو 179.000 دولار (137.000 جنيه إسترليني) في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم الأولى في يونيو 2022، ومع ذلك، لا توجد خطط لبيعه في المملكة المتحدة.

 شركة Lucid Air تكشف عن طرازGrand Touring  بقوة 1035 حصان
Lucid Air Grand Touring Performance Performance تسارع الكهربائية Lucid Pirelli

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