بخاف اتحسد.. حسن شاكوش: خسرت 4 ملايين جنيه بسبب أزمتي مع "الموسيقيين"

كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عن أن خسارته تخطت الـ4 ملايين جنيه منذ قرار أزمته الأخيرة، وإيقافه من نقابة الموسيقيين، قائلا: "أنا خسرت شغل، ورجعت عربون شغل كتير لناس، ورجعت رقم كبير خلال 8 شهور اللي وقفتهم، ومرجع فوق الـ4 مليون جنيه".

وأضاف حسن شاكوش، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، أنه لم يقم بتنزيل أي أغنية على قناته باليوتيوب التزاما بقرار “الموسيقيين”، مؤكدا أنه حقق أرباحا من أغنية “بنت الجيران” ولكن مجملها مقسم على شركتين.

وتابع "بخاف من الحسد دلوقتي، وأغنية بنت الجيران حققت نجاحا كبيرا، ولكن الناس مفكرة اليوتيوب بيصرف فلوس بالمشاهدات، والناس خدتها تجارة دلوقتي، وبتعمل قنوات، ولكن الإعلانات على القناة هو اللي ممكن بتعمل فلوس كويسة".