عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو

حمو بيكا: خسرت 3.5 مليون جنيه في أزمتي الأخيرة وبكون تعبان نفسيا لما أغني بره مصر

حمو بيكا
حمو بيكا

كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا، خسارته 3.5 مليون جنيه منذ أزمته الأخيرة مع نقابة الموسيقيين، قائلا: "خسرت 3.5 مليون في الأزمة الأخيرة في أربع شهور وربنا سترها وبنعافر عشان نأكل عيش واحنا حاليا قاعدين وببقى تعبان نفسيا لما أغني في بلد تانية ونسيب بلدنا اللي أحسن بلد في العالم".

وأكد حمو بيكا، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الفنان عمر كمال لم يقف بجانبه خلال أزمته الأخيرة الصحية وتعطل عمله الفني، مضيفا: "عمر كمال موقفش جنبي في أزمتي الأخيرة وهو أخذ المصلحة مني وخلاص".

وتابع حمو بيكا : "مصلحة عمر كمال معايا أنه يطلع يعمل فيديوهات ويتشاف بها على السوشيال ميديا وخلاص، وأنا قلبي أبيض".

حمو بيكا حبر سري نقابة الموسيقيين السوشيال ميديا القاهرة والناس عمر كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

3 رصاصات في قدمه.. وزيرة الهجرة تطمئن على المصري المصاب في حادث مترو بروكلين

غلق محل كشري شهير في مدينة نصر لإدارته بدون ترخيص

إيهاب جلال يضم مدرباً عاماً ومحلل أداء لجهاز منتخب مصر

429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

الأرصاد تُحذر: استمرار انخفاض درجات الحرارة لـ تصل إلى 13 مئوية

بعد قرار زيادة المعاشات.. تعرف على إمكانية الجمع بين زيادة المعاش والعلاوة

ترشيحاتنا

مضربتهاش.. حميد الشاعري: مسؤولة إعلامية اشتغلت معايا عملت لي محضر |فيديو

محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

مرشحة الرئاسة الفرنسية: شبه جزيرة القرم جزء من روسيا

الخارجية: ندين التصعيد في القدس ونرفض أي تحرك لتكثيف اقتحامات الأقصى خلال رمضان

حمو بيكا: "أمي عيطت من كلام رامز جلال عليا في"موفي ستار" |فيديو

بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح ليلة 13 رمضان من الجامع الأزهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

رحمة أحمد في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

إصابة مصريين .. تفاصيل الهجوم على محطة مترو في نيويورك ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ