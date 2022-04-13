حمو بيكا: خسرت 3.5 مليون جنيه في أزمتي الأخيرة وبكون تعبان نفسيا لما أغني بره مصر

توك شو

كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا، خسارته 3.5 مليون جنيه منذ أزمته الأخيرة مع نقابة الموسيقيين، قائلا: "خسرت 3.5 مليون في الأزمة الأخيرة في أربع شهور وربنا سترها وبنعافر عشان نأكل عيش واحنا حاليا قاعدين وببقى تعبان نفسيا لما أغني في بلد تانية ونسيب بلدنا اللي أحسن بلد في العالم".

وأكد حمو بيكا، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الفنان عمر كمال لم يقف بجانبه خلال أزمته الأخيرة الصحية وتعطل عمله الفني، مضيفا: "عمر كمال موقفش جنبي في أزمتي الأخيرة وهو أخذ المصلحة مني وخلاص".

وتابع حمو بيكا : "مصلحة عمر كمال معايا أنه يطلع يعمل فيديوهات ويتشاف بها على السوشيال ميديا وخلاص، وأنا قلبي أبيض".