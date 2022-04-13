حمو بيكا: "أمي عيطت من كلام رامز جلال عليا في"موفي ستار" |فيديو

أكد مطرب المهرجانات حمو بيكا، أنه لم يكن يعلم بحقيقة مقلب رامز جلال فيه وأخبره بأنه ذاهب لتصوير مشهد في فيلم لفاندام، قائلا: "مكنتش عارف مقلب رامز جلال وكنت رايح أصور مشهد مع فإن دام وبحبه قوي وبشوف كل أفلامه زمان".

وأضاف حمو بيكا، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن والدته غضبت من تعليقات رامز جلال عليه خلال الحلقة، مضيفا: "بعشق رامز جلال وبحبه وهو فعلا قال كلام كتير عليا بس عادي وبحبه ولكن والدتي زعلت من الكلام وعيطت وحاولت افهمها أنه برنامج وهزار".

وأكد حمو بيكا، عدم وجود أي مواقف بينه وبين المطربة شمس التي وصفته بأنه قليل الأدب، قائلا: "لما المطربة شمس قالت عليا قليل الادب قلت لها شكرا ولك كل الاحترام وانا معملتهاش حاجة ومحصلش بينا حاجة".