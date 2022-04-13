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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد.. أول تصوير جوي لأعمال تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق

محطة المتحف الكبير
محطة المتحف الكبير

كشفت وزارة النقل، عن أول فيديو للأعمال المدنية للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق «الملك الصالح- 6 أكتوبر» .

وبدأت أعمال الحفر بالجزء الغربى من المرحلة الأولى من الخط الرابع بواسطة 4 شركات هي المقاولون العرب وحسن علام القابضة وبتروجيت وكونكورد، على أن يتم الانتهاء من أعمال تنفيذ هذه المرحلة وافتتاحها بالكامل بعد 3 سنوات.

وتمر المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بشارع الهرم،  بطول 19 كم، وتشمل ١٧ محطة بتكلفة 70 مليار جنيه، حيث من المقرر أن يربط مدينة 6 أكتوبر بمنطقة وسط البلد مرورا بشارع الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة.

وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق في وقت سابق، أن تلك المرحلة تمولها مؤسسة "جايكا" اليابانية، ومنها مبلغ 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر مقدم من هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا"،  فيما أكدت مصادر لصدي البلد أن باقي التمويل ستوفره وزارة المالية خلال موازنة العام المالي 2022-2021.

ويبلغ طول الخط الرابع 42 كم بعدد 38 محطة، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم وتشتمل على 17 محطة وتمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم وعدد 21 محطة، ومخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه نحو مليوني راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجاري تنفيذها حاليا تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

ويجري تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى فى المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة المساحة بطول 13.7 كم وعدد 12 محطة بواسطة تحالف شركات مصرية "المقاولون العرب - كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات"، ويجرى العمل في عدد 11 محطة (الرماية - الأهرامات - حدائق الأهرام - النصر - حدائق الأشجار - المتحف المصري الكبير - المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية – مدكور) ويجري التنسيق مع محافظة الجيزة لبدء الأعمال في محطة "المساحة.

وأعلنت وزارة النقل فى أكتوبر 2019 عن تعاقدها على شراء 4 معدات حفر للخط الرابع للمترو من شركة «هيرنكنشت» الألمانية بتكلفة 75 مليون يورو، بعد الاتفاق مع الجانب اليابانى على إسناد 14 كيلو مترا من إجمالى أطوال المرحلة إلى تحالف الشركات المنفذة لأنفاق قناة السويس وهى : « بتروجيت، وكونكورد، والمقاولون العرب وأوراسكوم» فيما تتولى شركة «تايسى كوربوريشين» اليابانية تنفيذ 4 كيلو مترات فقط.

 

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