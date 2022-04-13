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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

امطار وبرد واتربة وانعدام الرؤية..

حتى السبت.. الأرصاد السعودية تحذر مواطنيها من الطقس

ارشيفي
ارشيفي

كشف مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في مركز الأرصاد الوطني بالسعودية ، عبدالرحمن الزهراني، أن الحالة المطرية الربيعية التي تشهدها معظم مناطق المملكة تستمر إلى يوم السبت القادم.

وأوضح أن المركز أصدر تقريراً بالحالة وهي أول حالة ربيعية، وتبدأ من اليوم الأربعاء وتستمر حتى السبت، وتشمل مناطق ومرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.  


وأضاف أنها تشمل منطقة المدينة المنورة وتتجه شرقاً إلى مناطق القصيم والرياض والشرقية وأجزاء من حائل والحدود الشمالية، وتصحب الحالة زخات من البرد وتيارات هابطة مثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية

رياح وأتربة وغبار.. الأرصاد السعودية تعلن تفاصيل طقس اليوم الاثنين

الرياض ومكة والمدينة أبرزها.. أرصاد السعودية تحذر من رياح مثيرة للأتربة في 9 مناطق

السعودية الارصاد السعودية انعدام الرؤية إدارة الطوارئ مركز الأرصاد الوطني رياح مثيرة

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