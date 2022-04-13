حتى السبت.. الأرصاد السعودية تحذر مواطنيها من الطقس

امطار وبرد واتربة وانعدام الرؤية..

كشف مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في مركز الأرصاد الوطني بالسعودية ، عبدالرحمن الزهراني، أن الحالة المطرية الربيعية التي تشهدها معظم مناطق المملكة تستمر إلى يوم السبت القادم.

وأوضح أن المركز أصدر تقريراً بالحالة وهي أول حالة ربيعية، وتبدأ من اليوم الأربعاء وتستمر حتى السبت، وتشمل مناطق ومرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.



وأضاف أنها تشمل منطقة المدينة المنورة وتتجه شرقاً إلى مناطق القصيم والرياض والشرقية وأجزاء من حائل والحدود الشمالية، وتصحب الحالة زخات من البرد وتيارات هابطة مثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية