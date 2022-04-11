عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رياح وأتربة وغبار.. الأرصاد السعودية تعلن تفاصيل طقس اليوم الاثنين

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية بيانا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين بمناطق ومحافظات المملكة، كما توقع سقوط أمطار على عدة مناطق الأربعاء المقبل.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة يمتد تأثيرها لتشمل منطقة القصيم وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية قد تؤدي الى شبه انعدام في الرؤية الافقية على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 12-32 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزئين الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

وفي السياق ذاته، كشف مركز الأرصاد عن توقعات بهطول أمطار ربيعية، الأربعاء المقبل، على مرتفعات مناطق عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران، وتشمل كذلك أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الشرقية، الرياض.

طقس السعودية.. استمرار الرياح المثيرة للأتربة وانخفاض درجات الحرارة الصغرى

طقس السعودية اليوم.. رياح مثيرة للأتربة تؤثر على 6 مناطق بالمملكة

حالة الطقس السعودية الارصاد السعودية سقوط امطار مكة المكرمة وكالة الأنباء السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

موعد صرف معاشات مايو 2022

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 11-4-2022

حريق يلتهم محلا تجاريا في شبرا مصر.. صور

ترشيحاتنا

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

حدث ليلا|الرئيس السيسي يرفض الانضمام للإخوان في الاختيار3.. حسن شحاتة يعلن جاهزيته لتدريب المنتخب..تعيين قائد جديد للحرب في أوكرانيا

السعودية: مليون حاج هذا العام من داخل المملكة وخارجها

سعفان يهنئ وزير الدفاع بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

السجن المؤبد عقوبة استعمال السلاح للهجوم على المقار الحكومية بقانون مكافحة الإرهاب

تعرف على أسعار أعيرة الذهب في مستهل تعاملات الاثنين 11-4-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

شاهد.. تساقط قطع معدنية غريبة من السماء يثير الرعب

شاهد.. سمكة جمبري تنظف أسنان غواص باحترافية |فيديو

فيديو

جدتها مصرية.. من هي مارين لوبان مرشحة الانتخابات الفرنسية الرئاسية؟

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ