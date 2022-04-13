تصوير جوي لأعمال تنفيذ الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر

كشف وزارة النقل عن تصوير جوي لأعمال تنفيذ ميناء 6 أكتوبر الجاف ، ضمن تطوير قطاع الموانئ البرية والجافة من خلال تنفيذ خطة لتطوير الموانىء البرية الحدودية وعددها 7 موانئ.

يعد الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر أول مشروع ميناء جاف في مصر والجاري تنفيذه وإنشاؤه بواسطة تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي ضمن خطة وزاره النقل لانشاء شبكه من الموانئ الجافه والمناطق اللوجستيه بهدف تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر إلى ميناء الإسكندرية والدخيلة، و زيادة طاقة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها.

وتم إسناد إنشاء الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر الى تحالف قطاع خاص مصرى واجنبى كأول ميناء جاف فى مصر وحيث تبلغ مساحتة 400 فدان ( 100 ميناء جاف + 300 مركز لوجسيتى ) يستوعب 720 الف حاوية مكافئة / يوم .