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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عائلة أبو الهنا..سلمى ابو ضيف في ظهور جديد من كواليس"راجعين يا هوى"

صدى البلد

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورا جديدة من كواليس مسلسلها الجديد راجعين يا هوي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و علقت سلمي أبو ضيف  قائلة"عائلة أبو الهنا".

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أحداث مسلسل راجعين يا هوى

تدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى، حول شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي،ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّتبه خلال فترة تواجده في أوروبا.


وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبوالهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثة أخيه المتوفى، وتبدأ بينهما الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودة الباحث عن حقه في الميراث.

خلال الأحداث، يستطيع بليغ الدخول في حياة الأسرة، وتتغير بوصلة أهدافه التي جاء من أجلها، وهى محاولة لحل مشكلات العائلة من خلال الحب والتآخي والوقوف بجوارهم.


أبطال مسلسل راجعين يا هوى

راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاءعامر، أحمد بدير وهنا شيحة.

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