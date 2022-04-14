خالد شقير: ماكرون سيعتمد على عدد من الأوراق الهامة بالجولة الثانية.. فيديو

قال خالد شقير، مراسل إكسترا نيوز من فرنسا، إن هناك الكثير من الأوراق يحاول ماكرون الاعتماد عليها قبل الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية، مؤكدا أن ماكرون قام بعمل جولات، إضافة إلى اجتماعات مع وزير الدفاع بقصر الأليزيه.

وأضاف خالد شقير، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن الرئيس السابق “ساركوزي”، قد أعلن أنه سينتخب ماكرون، نظرا لقدرته على قيادة فرنسا نحو الريادة بالاتحاد الأوروبي.

وتابع مراسل إكسترا نيوز من فرنسا، أن الجانب الروسي، بعلم موقف فرنسا، مؤكدا أن ماكرون كان قد زار موسكو وكييف، قبل إنطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اما بعد العملية، تم تجميد الأصول الروسية، ومازال هناك عقوبات من فرنسا على روسيا.

وأشار خالد شقير إلى أن الجولة الأولى للانتخابات الفرنسية أظهرت بأن فرنسا معظم ناخبيها هم من اليمين، وأن اليمين المتطرف يزداد لهذا عدم إعطاء جان لوك ميلونشون تصريح بدعم ماكرون سيقلل من ارتياحيه الرئيس الفرنسي في هذه الانتخابات، ودعا ميلونشون مناصريه بعدم التصويت لمارين لوبان وهذا لا يعني بأنه يدعوهم لإعطاء صوتهم لماكرون.