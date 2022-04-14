الصحة: لا وفيات ولا إصابات بحريق مدينة نصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك حريق بمدينة نصر، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أى إصابات أو وفيات فى هذا الحريق.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «على مسئوليتى»، المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه تم الدفع بـ 25 سيارة أسعارف، لمتابعة أى تغيرات.



ولفت إلى أن التقارير النهائية تؤكد أنه لا يوجد أى إصابات أو وفيات.



وفى نفس السياق تحدث عن حادث الأتوبيس السياحي بطريق أسوان أبو سمبل، وقال إنه تم التعرف على الضحاية، و الأمر فى يد النيابة العامة، وهناك متابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزيرة الصحة.



وكشف أن هناك 14 حالة إصابة و10 حالات والوفيات 5 سائحين أجانب و5 مصريين:” تم نقل الوفيات والإصابات من خلال 30 سيارة اسعاف لمستشفيات جامعة أسوان والمشرحة الخاصة بمحافظة اسوان ”.

وتابع حسام عبد الغفار :" حالات الاصابة جميعها ليست خطرة وغير مهددة للحياة وتتراوح بين كسور وخلع بمفصل الحوض وكسر بالساق وكدمات وسحجات وتم إجراء التدخلات الجراحية لـ 12 من الحالات المصابة".

وأكمل حسام عبد الغفار :" بناء على توجيهات الرئيس السيسي هناك متابعة دورية من الدكتور خالد عبد الغفار لحالة المصابين ويتم توفير كافة الأطقم الطبية والأدوية اللازمة لعلاج مصابي حادث الأتوبيس السياحي".

