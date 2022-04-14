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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدأت حياتها في كازينو.. مسيرة الفنانة فردوس حسن حتى اعتزال الفن

فردوس حسن
فردوس حسن

تحل اليوم الخميس  14 نوفمبر، ذكرى وفاة الفنانة فردوس حسن، التي ولدت في 17 نوفمبر عام 1905، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1995. 

تألقت فردوس حسن، في عدة أدوار في السينما المصرية تميزت فيها بخفة الظل وقدمت عددا من أهم الأفلام السينمائية.

 

حياة فردوس حسن

ولدت فردوس حسن عام 1905. درست في المدارس الفرنسية، بدأت العمل الفني عام1923، وعملت في مجلة الدنيا المصورة. 

عملت فردوس حسن، في كازينو "دي باري" مع محمد بهجت، ثم في فرقة على الكسار ومسرح رمسيس. 

 

مسيرة فردوس حسن واعتزالها الفن

ظهرت فردوس حسن، على الشاشة العربية بعد عزيز أمير، ومن أهم الأفلام التي شاركت فيها: حبابة، الغيرة، عدل السماء، عايدة، ليت الشباب، نرجس، ضحايا المدينة، جنون الحب، برسوم يبحث عن وظيفة، السوق السوداء، دنانير، طلاق سعاد هانم،جنوب الحب.

شاركت فردوس حسن، في عدد من الأعمال المسرحية منها: توسكا، الشريدان، أولاد الذوات، أولاد الفقراء، تاجر البندقية، السبنسة، حانة مكسيكم، بريد ليون، الشيخ متلوف، فاتنات والوحدة، القضية المشهورة. 

اعتزلت فردوس حسن العمل الفني في عام 1962، وحتى وفاتها في 14 نوفمبر عام 1995. 

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