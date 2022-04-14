المغرب يتوقع ارتفاع فاتورة الوقود في 2022 بنحو 120%

قال المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء في المغرب، عبد الرحيم الحافيظي، إن فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات سترتفع بأكثر من 25 مليار درهم، أي ما يعادل 2.56 مليار دولار، في عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وقال الحافيظي في كلمة أمام البرلمان "يقدر أن تبلغ فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم سنة 2022 حوالي 47.7 مليار درهم".

وأضاف المدير العام متحدثاً أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة أن هذا يأتي مقابل 21 مليار درهم، أي ما يعادل 2.16 مليار دولار، في المتوسط خلال السنوات الأربع الماضية، أي أن نسبة الارتفاع ستزيد عن 120%.

وتابع قائلاً إن المحروقات ستشكل نسبة كبيرة من تكلفة إنتاج الكهرباء، إذ من المنتظر أن تصل إلى 64% في 2022 ارتفاعاً من 44% في 2021.

هذا وكان مسؤول بالمكتب الوطني للكهرباء قد قال سابقاً إن المغرب سيضيف 9.2 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.