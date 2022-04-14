إحلال وتجديد محطة مياه طهطا بتكلفة 111 مليون جنيه

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ان تكلفة إحلال وتجديد محطة مياه طهطا السطحية المرشحة تبلغ 111 مليون جنيه منها 26 مليون جنيه من خطة الاحلال والتجديد بالشركة و 85 مليون جنيه من خطة البنك الدولى للتنمية المحلية.

وذلك فى إطار خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والتى تستهدف توفير كوب مياه نظيف طبقا للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب ولتوفير كميات المياه المناسبة للمواطنين.

وأوضح أن محطة مياه طهطا السطحية المرشحة تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر لكل ثانية وتغذى مدينة طهطا.

واشار المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة انه جارى اعمال الاحلال والتجديد والاعمال المدنية والكهروميكانيك لماخذ المحطة وطلمبات المرشحة ومبنى بئر التوزيع والمروقات وبيارة غسيل الخزان الارضى هذا بالاضافة الى احلال وتجديد الخزان الارضي وتغير خط دخول العكرة قطر 24 بوصة وكذلك تنفيذ الاعمال المدنية والكهروميكانيك لمعمل المحطة وتوفير احدث الاجهزة المعملية.