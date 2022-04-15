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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سر اختفائها ورأيها في المهرجانات وحمو بيكا .. ماذا قالت عفاف راضي لـ ياسمين عز "فيديوجراف"

عفاف راضي
عفاف راضي

قالت الفنانة عفاف راضي إن الملحن الراحل بليغ حمدي عندما سمع صوتها قرر أن يتبناه وقال إن هناك حفلة للفنان عبد الحليم بعد فترة قصيرة بإمكاني الغناء خلالها. 

حلقة عفاف راضي مع ياسمين عز

عقب عرض حلقة عفاف راضي ياسمين عز على إم بي سي مصر أصبحت تريند على منصات التواصل بسبب تصريحات المطربة الكبيرة التي أدلت برأيها في أغاني المهرجانات وتحدثت عن حمو بيكا. 

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ضمن تصريحات عفاف راضي ما قالته بأنها تفاجأت عندما قال لها بليغ حمدي إنها ستغني مع عبد الحليم مضيفة "حاولت التهرب لكن ذهبت بالفعل للحفلة"، مؤكدة أن هذه الحفلة كان لها صدى كبير ونجحت. 

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وللمزيد حول حلقة عفاف راضي مع ياسمين عز على إم بي سي مصر شاهد الفيديوجراف التالي:

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