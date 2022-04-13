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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

إيهاب جلال
إيهاب جلال

يبحث الكثيرون عن تفاصيل عقد إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما أعلن مسؤولو اتحاد كرة القدم رسميًا التعاقد معه قادما من نادي بيراميدز، لتولي تدريب المنتخب المصري خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش، والذي تم فسخ التعاقد معه بعد فشله في مهمة التأهل إلى كأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2022 خلال شهر نوفمبر المقبل. 

راتب إيهاب جلال

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة جلسة أمس، وتم اختيار إيهاب جلال مديرا فنيا للفراعنة، بعد حصوله على أغلب أصوات أعضاء الجبلاية رغم وجود معترضين على القرار وعلى رأسهم الثنائي خالد الدرندلي وحازم إمام.

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وللمزيد حول راتب إيهاب جلال وتفاصيل عقد إيهاب جلال مع اتحاد الكرة واستعدادات المنتخب المصري لـ تصفيات إفريقيا 2023 شاهد الفيديوجراف التالي:

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