عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

حادث بروكلين بولاية
حادث بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية

هجوم نيويورك .. حادث شهده حي بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية أمس الثلاثاء، بإطلاق نار وتفجير قنبلة دخان داخل محطة مترو أنفاق ساعة الذروة الصباحية، أسفر عن إصابة  16 شخصًا من بينهم 10 جرحى أصيبوا بالرصاص. 

حادث بروكلين

وحسب صحيفة جارديان البريطانية بدأت عملية مطاردة بعد أن هرب مطلق النار الذي كشفت شرطة نيويورك مواصفاته، قائلة إن المنفذ أسود البشرة وكان يرتدي قناعًا واقيًا من الغازات، ويبلغ طوله 5.5 أقدام (1.67 متر)، كما كان يرتدي زيا أخضر مخصص لعمال البناء وسترة بقبعة ذات لون دمادي، إذ بدأ فعلته عندما أشعل قنبلة دخانية وألقاها داخل أحد القطارات ثم أطلق النار على المارة والركاب.

ماذا قال ضياء السيد عن كيروش ومحمد صلاح والفيديوهات المسربة "فيديوجراف"

احتمال غرق سد النهضة.. تطورات جديدة في ملف المياه والملء الثالث.. فيديوجراف

وللمزيد حول حادث مترو نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية وهوية منفذ هجوم نيويورك شاهد الفيديوجراف التالي:

نيويورك مترو نيويورك هجوم نيويورك بروكلين حادث بروكلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

٣ رصاصات في قدمه .. ننشر الحالة الصحية للمصري كريم عاطف المصاب في حادث مترو بروكلين

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

غلق محل كشري شهير في مدينة نصر لإدارته بدون ترخيص

إيهاب جلال يضم مدرباً عاماً ومحلل أداء لجهاز منتخب مصر

تراجع أسعار الذهب في مصر في آخر تحديث لتعاملات اليوم الأربعاء

إنفوجراف.. زيادة عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بواقع 2.5 مليون

429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

موضوعات متعلقة

علاقات متعددة في الوسط الفني.. أحمد صلاح حسني يفتح خزينة أسراره.. فيديوجراف

سبب اعتزال توفيق عبد الحميد التمثيل بعد العمل مع ريهام حجاج؟.. فيديوجراف

القصة الكاملة لواقعة اعتداء كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد.. فيديوجراف

إحنا في زمن التريند .. محمد نجاتي يهاجم منة عرفة وطليقها بسبب أحد المشاهد "فيديوجراف"

غضب عارم.. سبب توزيع عظام مواشي على فقراء الإسكندرية.. فيديوجراف

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

النار التهمت جسدها| مناظرة النيابة في مصرع فتاة بحريق شقة في المنيل

السماح لطلاب التعليم الفني المتجاوزين نسب الغياب بدخول الامتحانات بهذه الضوابط

روجينا لـ "صدى البلد": رؤوف عبد العزيز مدرسة إخراجية مختلفة.. ولا أعتبر "انحراف" بطولة مطلقة

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان..3 كلمات لا ترد في هذه الدقائق

وزيرة الهجرة تطمئن على المصري المصاب بـ3 رصاصات في حادث مترو بروكلين

شوقي علام: لا مانع من تولى المرأة منصب المفتى أو القاضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

إصابة مصريين .. تفاصيل الهجوم على محطة مترو في نيويورك ..فيديو

زيجاته المتعددة ووقفه 4 سنوات وفشله في التمثيل..حميد الشاعري يكشف أسرار حياته.."فيديوجراف"

أحدث القرارات ضد كورونا .. 6 إجراءات وقائية حددتها الصحة

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ