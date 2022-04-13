المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

هجوم نيويورك .. حادث شهده حي بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية أمس الثلاثاء، بإطلاق نار وتفجير قنبلة دخان داخل محطة مترو أنفاق ساعة الذروة الصباحية، أسفر عن إصابة 16 شخصًا من بينهم 10 جرحى أصيبوا بالرصاص.

حادث بروكلين

وحسب صحيفة جارديان البريطانية بدأت عملية مطاردة بعد أن هرب مطلق النار الذي كشفت شرطة نيويورك مواصفاته، قائلة إن المنفذ أسود البشرة وكان يرتدي قناعًا واقيًا من الغازات، ويبلغ طوله 5.5 أقدام (1.67 متر)، كما كان يرتدي زيا أخضر مخصص لعمال البناء وسترة بقبعة ذات لون دمادي، إذ بدأ فعلته عندما أشعل قنبلة دخانية وألقاها داخل أحد القطارات ثم أطلق النار على المارة والركاب.

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