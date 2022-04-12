احتمال غرق سد النهضة.. تطورات جديدة في ملف المياه والملء الثالث.. فيديوجراف

مفاوضات سد النهضة الملف الأبرز مع قرب هطول الأمطار الغزيرة على الهضبة الإثيوبية واستمرار الحكومة الإثيوبية في تعنتها بشأن اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة مع دولتي المصب مصر والسودان.

تطورات ملف سد النهضة

في بداية العام الجاري، وتحديدا يوم 13 يناير، أعلنت إثيوبيا عن عزمها إزالة 17 ألف هكتار من الغابات خلال شهر فبراير، تمهيدا لـ الملء الثالث لبحيرة سد النهضة، الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق، ضاربة بالمواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط، وجرى الإعلان عن هذه الخطوة، خلال اجتماع ضم وزيرة الري الإثيوبية عائشة محمد، وجومز الشاذلي حسن، حاكم إقليم بني شنقول، ومسئولين من الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا .

وللمزيد حول ما أثير بشأن احتمالات غرق سد النهضة في إثيوبيا وتطورات ملف سد النهضة شاهد الفيديوجراف التالي: