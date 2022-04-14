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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الباكستاني: لا تدخل في الشأن السياسي عقب الإطاحة برئيس الوزراء

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني يكشف موقفه من تعيين رئيس جديد للحكومة

أكدت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم الخميس، عدم تدخلها في الشأن السياسي، عقب خروج مظاهرات حاشدة في عدة محافظات احتجاجا على عزل البرلمان لرئيس الوزراء عمران خان، وتعيين شهباز شريف بدلا منه.

 

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، اللواء بابار افتخار، في مؤتمر صحافي، "لن يكون هناك أي تدخل للعسكريين في الشأن السياسي في البلاد".

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ويوم الأحد الماضي، أطاح البرلمان الباكستاني بعمران خان في تصويت حجب الثقة، ونجح الاقتراح بأغلبية 174 صوتا. وانتخب المشرعون يوم الاثنين، زعيم المعارضة شهباز شريف من حزب "الرابطة الإسلامية" الباكستانية رئيسا جديدا للوزراء.

يأتي ذلك عشية الانتخابات اندلعت موجة من الاحتجاجات في البلاد، حيث شارك الآلاف في مسيرات دعم خان وحزبه. وفقا لخان، أثارت سياسته الخارجية المستقلة غضب القوى الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إنه سيطالب بفتح تحقيق حول تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان بشأن تدخل جهات خارجية لتغيير النظام ببلاده.

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