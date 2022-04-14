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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بإستمرار و تكثيف حملات إزالة كافة  التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا وازالة فورية فى المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ،وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

غلق وتشميع 7 منشآت طبية خاصة بدون ترخيص في البحيرة

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

 

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتنفيذا لقرارات وتوجيهات  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

 

 وفي نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( ايتاي البارود - دمنهور - بدر -  كفر الدوار  - شبراخيت )عن إزالة 13 حالة تعدي باجمالى مساحة بلغت 724 م2  عبارة عن

-  3 حالات تعدي بمساحة 295 م٢ بايتاي البارود.

- إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 196 م٢ بدمنهور.

- حالة تعدي بمساحة 150 م٢ ببدر.

- حالة تعدي بمساحة 64 م٢ بكفر الدوار.

- 3 حالات  تعدي بمساحة 19 م٢ بشبراخيت.

 

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