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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

اعتزال توفيق عبد الحميد.. واعتذار لـ صلاح عبدالله.. وهجوم على محمد نجاتي

دعاوى قضائية ضد مسلسلات
دعاوى قضائية ضد مسلسلات رمضان

أعلن الفنان توفيق عبد الحميد اعتزاله بشكل نهائي عبر صفحته على فيسبوك، وكتب: "أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيًا"، وتصدر النجم القدير بعد اللى كتبه التريند وأثار جدل كبير.

 

وتوقع البعض، أن وجود خلافات بينه وبين الفنانة ريهام حجاج بطلة العمل هو ما جعله ياخذ قرار الاعتزال.

 

ووجهت الاعلامية ريهام سعيد، الاعتذار للفنان صلاح عبدالله عن الكلام الذى صرحت به فى برنامج تليفزيونى، ونشرت صورة له عبر صفحتها على انستجرام، وكتبت عليها: “الاعتذار واجب . انا بعتذر لعمي و عمنا كلنا الفنان القدير صلاح عبد الله عن ما جاء عن لساني في برنامج سابع سما . عم صلاح وضح لي ان الاكونت الذي تم سبي من خلاله هو اكونت فيك و ليس له اي علاقه به . انا اسفه يا عم صلاح بحيكً. ❤️❤️".

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وانتقد الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، تصريحات الفنان محمد نجاتي في لقائه ببرنامج تليفزيزنى.

 

ونشر أيمن بهجت قمر عبر حسابه على Facebook، فيديو من اللقاء والجزء اللي بيتكلم فيه محمد نجاتي عن رفضه لبعض السيناريوهات اللي اتعرضت عليه وإعطاء الورق لوالدته عشان "تنشف عليه البطاطس".

 

ولمزيد من التفاصيل عن حقيقة خلاف الفنان توفيق عبد الحكيم مع الفنانة ريهام حجاج، وتصريحات الفنان محمد نجاتي التى أثارت الجدل واأزمته مع منة عرفة، والمسلسلات والاعلانات التى رفع عليها دعوى قضائية وأخبار أخرى، شاهد الفيديو التالى:

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