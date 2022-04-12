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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جشع التجار واحتكار السلع.. أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

تدخل عاجل من الحكومة
تدخل عاجل من الحكومة

انتشرت بعض الشائعات بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بشأن بعض السلع الغذائية بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة الأسعار عالميا ، ونقص بعض المواد الغذائية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

وتشهد مصر انتشارا في بعض الأوقات لشائعات تخص كمية وأسعار المواد الغذائية والتموينية، حيث يتحدث البعض عن وجود نقص في العديد من المنتجات الغذائية بالأسواق مع ارتفاع أسعارها بشكل كبير وهو ما يثير بلبلة لدى الرأي العام ويؤدي عدم استقرار في الأسواق والأسعار.

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ومن العوامل التي تؤدي إلى قلة المنتجات الغذائية في الأسواق وارتفاع أسعارها، طمع وجشع التجار واستغلالهم لحاجة السوق والأزمة العالمية، التي تتأثر بها البلاد ويتم تخزين كميات كبيرة من السلع لتقليل المعروض وهو ما يؤدي بالتالي لارتفاع الأسعار، وعندها يعرض التاجر المواد الغذائية بأسعارها الجديدة المرتفعة حتى تزداد مكاسبه.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالى:

اسعار الخضراوات اسعار الفاكهة سعر الأرز اسعار الطماطم ارتفاع الأسعار

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