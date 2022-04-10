محافظ الفيوم يتفقد معرضي "أهلاً رمضان" و"كلنا واحد" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معرض بيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة "أهلاً رمضان" بمركز طامية، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين، والمحاسب سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

كما تفقد محافظ الفيوم، أقسام المعرض المختلفة، والتي اشتملت على السلع الغذائية الأساسية من الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل، إضافة إلى اللحوم، وأكد المحافظ على ضرورة وجود قائمة بأسعار المنتجات، للتيسير على المترددين على المعرض، وكذلك تنويع المعروض من السلع الضرورية بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التموين، باستدعاء فريق من الطب البيطري، لتوقيع الكشف الطبي على اللحوم المعروضة بالمنفذ، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، حفاظاً على سلامة المواطنين.

كما شملت جولة محافظ الفيوم، تفقد منفذ مبادرة "كلنا واحد" الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية التموين، حيث اطمأن المحافظ على أسعار بيع المنتجات الغذائية، ووجه بتخفيض أسعار بيع بعض السلع لتكون أقل من مثيلاتها في السوق، حتى تحقق المبادرة الغرض المنوط منها.

وأشار "الأنصاري" إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض لدورها في رفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكداً حرص المحافظة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

عقب ذلك، تابع المحافظ جولته بالشارع سيراً على الأقدام، للاطمئنان على أسعار بيع الخضروات والفاكهة، كما ناقش عدداً من المواطنين حول أسعار الخضروات والسلع الغذائية الأساسية.

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