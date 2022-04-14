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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة السويس يتفقد مراحل إعداد الوجبات بالمدينة الجامعية

رئيس جامعة السويس
رئيس جامعة السويس

قام الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس يرافقه  على حسين عطا، والدكتور عبد العاطى لاشين  بزيارة تفقدية لمدينة أحد الجامعية. 

 تابع رئيس جامعة السويس مراحل إعداد الوجبات للطلاب والتأكد لمطابقتها للمواصفات القياسية، وهنأ الطلاب من نزلاء المدينة بمناسبة شهر رمضان مؤكدا أن الجامعة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتذليل أي عقبات أمامهم لتهيئة مناخ مثالى لتحصيل العلم  وبناء شخصية شباب مصر .

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أجرى رئيس  الجامعة أثناء الجولة أحاديث مع الطلاب استمع إليهم وحثهم على استثمار هذه الأيام المباركة في تحصيل العلم والعمل. وقد حرص رئيس الجامعة ومرافقيه على مشاركة الطلبة حل مطالبهم على الطبيعة.

السويس زيارة الطلاب المدينة الجامعية رئيس جامعة السويس

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