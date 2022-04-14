محافظ بني سويف يوجه رسالة للقائمين على منظومة توريد القمح والمزارعين

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للقائمين على منظومة توريد القمح هذا العام "محفزا لهم "، أنهم يقومون بعمل وطني، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم ، والتي تتطلب زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي خلال هذا الموسم، مؤكدا أهمية العمل كفريق واحد وبذل قصارى الجهد من منطلق أن المصلحة واحدة ، وهي مصلحة الوطن.

وأكد محافظ بني سويف أن الدولة المصرية على ثقة كبيرة أن مزارعي القمح والتجار والموردين ، علي وعي كامل بكل الأحداث التي تدور عالميًا ومحليًا وأنهم على استعداد تام لتقديم كل ما يملكون طواعية للمساهمة في تخطي الظروف الاستثنائية الحالية ، والمشاركة الفاعلة في دفع جهود الدولة لمنع حدوث أية أزمات في هذا الشأن ، حيث تنفذ الحكومة خطوات عملية استباقية لقطع الطريق على أية مشكلات طارئة.

جاء ذلك خلال زيارته " اليوم الخميس" لصوامع سدس لتخزين الأقماح بمركز ببا ،لمتابعة منظومة العمل بالصوامع، والاطمئنان على سير الأعمال بالكفاءة المطلوبة، حيث رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والمهندس وصفى عبدالله مدير عام التموين، والمهندس عماد محمد محمود وكيل وزارة الزراعة، الأستاذ محمد جبر معاون المحافظ، والأستاذ مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، والمهندس جمعة عبد الحفيظ مدير الرقابة التموينية.