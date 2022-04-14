عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يطالب بتقرير يومي عن موقف توريد القمح

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بإعداد تقرير يومي بكميات القمح الموردة مع بداية موسم التوريد  بالمحافظة "خلال الأيام القادمة "، وذلك لتقييم منظومة العمل وسير أعمال التوريد ، وأن الكميات الموردة طبقا للمستهدف  بكل منطقة وحسب الطاقة الاستيعابية لأماكن التخزين بها،مؤكدا على أنه يجب العمل كفريق واحد لتحقيق المستهدف وأكثر ، مؤكدا على أن توريد أكبر كمية ممكنة من القمح يمثل أهمية قومية، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية

وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية لتنفيذ القرار التي أقرتها الحكومة لمواجهة أية مخالفات تؤثر على الكميات الموردة ، خاصة فيما يتعلق بقيام بعض التجار والموردين بتخزين الأقماح خارج الصوامع والشون،مشيرًا إلى أن الحكومة قررت منع ونقل تداول القمح إلا بتصريح من وزارة التموين.

قطع الكهرباء عن 4 قرى في بني سويف.. السبت والأحد المقبلين

جاء ذلك خلال زيارته "اليوم الخميس" لمجمع صوامع سدس لتخزين الأقماح بمركز ببا ،لمتابعة منظومة العمل بالصوامع، والاطمئنان على سير الأعمال بالكفاءة المطلوبة، مشيرا إلى أهمية أن يستمر هذا المشروع القومي الذي حظيت به بني سويف، وأضاف لها ميزات نسبية في مجال تخزين الأقماح، ومطالبا بالمراجعة النهائية قبل بد ء موسم التوريد وتلافي أية أوجه قصور أو احتياجات لسرعة توفيرها بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية.

رافق المحافظ خلال الزيارة:اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، المهندس وصفى عبدالله مدير عام التموين والتجارة الداخلية ، والمهندس عماد محمد محمود وكيل وزارة الزراعة، محمد جبر معاون المحافظ، مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، المهندس جمعة على عبد الحفيظ مدير الرقابة التموينية.
 

القمح الداخلية التموين الحكومة وزارة الزراعة محافظ بني سويف الصوامع التنسيق محمد هاني المتابعة الميدانية القيادة السياسية قطع الكهرباء وزارة التموين التجارة الداخلية مخالفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

شاهد.. وفاة بطلة أولمبية تونسية غرقًا

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

إيهاب جلال يوقع عقود تدريب منتخب مصر رسميا عقب مباراة بيراميدز ومازيمبي

موضوعات متعلقة

قطع الكهرباء عن 4 قرى في بني سويف.. السبت والأحد المقبلين

ترشيحاتنا

بعد ضبط 22 عاطل فى القليوبية..الإعدام عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

أعداء روسيا.. تحذير شديد اللهجة من موسكو لـ السويد وفنلندا

ليس فرضا..خالد الجندي: أرفض جمع صدقات لتزويج الشباب حتى ولو فتاة يتيمة

الأوقاف:"رمضان شهر الجد" خطبة الجمعة الثانية من رمضان وإطلاق 4 قوافل دعوية غدا

لماذا ارتفع معدل التضخم في مصر؟ خبراء الاقتصاد يجيبون

إغلاق ومشكلات توريد.. آبل تتعرض لتخفيض إجباري 30% فى إنتاج هواتف آيفون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فراس سعيد فى حواره لصدى البلد: مشهد صفع ليلى علوى لى الأصعب.. و"دنيا تانية" يكشف عيوب الرجل.. وهذه خدعتى لـ فيفى عبده وشيرين رضا

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

فيديو

في رمضان ! .. حكاية إفيه عمرو مصطفى ووصوله للعالمية

الأسباب الحقيقية والخسائر.. القصة الكاملة لحريق خط غاز مدينة نصر| فيديو

اعتزال توفيق عبد الحميد.. واعتذار لـ صلاح عبدالله.. وهجوم على محمد نجاتي

فيديو جراف.. تعرضت للخيانة وانفصلت بعد سنة.. مفيدة شيحة تكشف أسرارها الخاصة

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ