محافظ بني سويف يطالب بتقرير يومي عن موقف توريد القمح

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بإعداد تقرير يومي بكميات القمح الموردة مع بداية موسم التوريد بالمحافظة "خلال الأيام القادمة "، وذلك لتقييم منظومة العمل وسير أعمال التوريد ، وأن الكميات الموردة طبقا للمستهدف بكل منطقة وحسب الطاقة الاستيعابية لأماكن التخزين بها،مؤكدا على أنه يجب العمل كفريق واحد لتحقيق المستهدف وأكثر ، مؤكدا على أن توريد أكبر كمية ممكنة من القمح يمثل أهمية قومية، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية

وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية لتنفيذ القرار التي أقرتها الحكومة لمواجهة أية مخالفات تؤثر على الكميات الموردة ، خاصة فيما يتعلق بقيام بعض التجار والموردين بتخزين الأقماح خارج الصوامع والشون،مشيرًا إلى أن الحكومة قررت منع ونقل تداول القمح إلا بتصريح من وزارة التموين.

جاء ذلك خلال زيارته "اليوم الخميس" لمجمع صوامع سدس لتخزين الأقماح بمركز ببا ،لمتابعة منظومة العمل بالصوامع، والاطمئنان على سير الأعمال بالكفاءة المطلوبة، مشيرا إلى أهمية أن يستمر هذا المشروع القومي الذي حظيت به بني سويف، وأضاف لها ميزات نسبية في مجال تخزين الأقماح، ومطالبا بالمراجعة النهائية قبل بد ء موسم التوريد وتلافي أية أوجه قصور أو احتياجات لسرعة توفيرها بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية.

رافق المحافظ خلال الزيارة:اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، المهندس وصفى عبدالله مدير عام التموين والتجارة الداخلية ، والمهندس عماد محمد محمود وكيل وزارة الزراعة، محمد جبر معاون المحافظ، مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، المهندس جمعة على عبد الحفيظ مدير الرقابة التموينية.

