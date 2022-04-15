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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور معيط و السعيد .. الحكومة تلقي البيان المالي أمام البرلمان بعد غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

تلقي الحكومة البيان المالي لها أمام مجلس النواب  بجلسة بعد غدا الأحد حيث يحضر وزير  المالية د محمد معيط  و د هالة السعيد وزيرة التخطيط  لإلقاء البيان المالي وبيان الخطة.

وقالت مصادر إن البيان سيتضمن التحديات التي تواجهها الدولة بعد أزمة فيروس كورونا و تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية و الخطة المستقبلية.

وفي سياق اخر أرسلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجموعة من التوصيات للحكومة بعد الانتهاء من مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.

و تضمنت التوصيات وردت  التقرير بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021 مجموعة من الرسائل للحكومة.

وأوصت اللجنة بإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير.

وطالبت اللجنة في مجال تعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية بسرعة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لتعديل الهياكل التنظيمية للجهات الداخلة  في الموازنة العامة للدولة باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة،بهدف حماية أموال الجهة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة داخل الجهة وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية وضمان فعالية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة.

وأكد التقرير أنه تلاحظ قيام بعض الجهات بعرض ختامي الموازنة الجارية بتوزيع الفائض المرحل الأمر الذي يخالف قانون ربط موازنة هذه الجهات وكذلك يخالف قوانين إنشائها وتؤكد اللجنة على جميع الجهات الإدارية ضرورة الالتزام بقوانين ربط الموازنة الصادر من المجلس .

الحكومة البيان المالى وزير المالية فيروس كورونا الحرب الروسية الأوكرانية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

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