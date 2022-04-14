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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة رأس غارب يبحث طلبات وشكاوى المواطنين

صوره موضوعية
صوره موضوعية

عقد حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر ، اليوم الخميس، اللقاء الأسبوعي  للمواطنين والمخصص له الخميس من كل أسبوع.

 

تم خلال اللقاء، مناقشة وبحث  الطلبات المقدمة من المواطنين، والتي تنوعت مابين بعض طلبات خاصة بالمنازل بالمنطقة العشوائية والجارى عمل تخطيط عمراني بها، وكيفية التعويض عن المنازل المخطط إزالتها، وتجديد رخص إشغال طريق وأكشاك، والرغبة فى الحصول على كشك وتحويله إلى برنامج مشروعك.

 

تم دراسة وبحث الطلبات وتحويلها إلى الإدارات المختصة وتذليل العقبات وإيجاد الحلول لها، بحضور مدير إدارة خدمة المواطنين والأملاك والإسكان والإدارة الهندسية.

رأس غارب الأسكان شكاوى المواطنين المنازل يوم الخميس خدمة المواطنين

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