محافظ الوادي الجديد يبحث تطوير وإعادة تخطيط بعض أحياء الخارجة

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإعادة تخطيط وتطوير منطقة عطفة عريف بحي كك بالخارجة، وإزالة التعديات على حرم الطريق لتوسعته ورصفه، جاء ذلك خلال جولته التفقدية ، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

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كما وجه بإنارة الطريق الواصل بين منطقة الناضورة والشيخ صبيح وعمل مطبات بالطريق للحد من سرعة القيادة بالمنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ المبنى الإداري التابع لديوان عام المحافظة لبحث رفع كفاءته وإستغلاله بعد إنتقال العاملين للمبنى الجديد الجاري إنشاءه بجوار الديوان.