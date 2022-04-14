أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، عن تشكيل مباراة آنتراخت فرانكفورت في إياب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي.



تشكيل برشلونة أمام آنتراخت فرانكفورت اليوم

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: ألبا، إريك جارسيا، أروخو، مينيجيزا.

الوسط: جافي، بوسكيتس، بيدري.

الهجوم: فيران توريس، أوباميانج، عثمان ديمبلي.

يحتاج فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، لتحقيق الفوز على فرانكفورت بفارق هدف، للتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب دوتش بانك بارك، الأسبوع الماضي، انتهت بتعادل برشلونة وفرانكفورت بهدف لمثله.