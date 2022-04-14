بعد الفوز على تشيلسي.. ريال مدريد يعلن إصابة لاعبه سيبايوس بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد اليوم الخميس إصابة لاعبه داني سيبايوس بفيروس كورونا.

وأوضح ريال مدريد في بيان أن الفحوصات الطبية التي خضع لها سيبايوس خلال الساعات القليلة الماضية أظهرت إيجابية عينته.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة إشبيلية في قمة الجولة المقبلة من الدوري الإسباني يوم السبت.

الفريق الملكي يحتل صدارة الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة عن برشلونة وإشبيلية.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، التشكيل المثالي لمواجهات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021 – 2022 .

ويقود التشكيل الأفضل في ربع نهائي دوري ابطال أوروبا فيرمينو مهاجم فريق ليفربول وفيرنر مهاجم فريق تشيلسي فيما غاب كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد .