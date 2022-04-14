تشكيل المقاولون العرب لمواجهة مصر المقاصة

يستعد ملعب المقاولون العرب لاستضافة مباراة المقاولون العرب ومصر المقاصة، والتي ستقام في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المقاولون العرب ضد المقاصة

ويدخل فريق المقاولون العرب المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد عربي.

خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - محمود عزت - أحمد زيزو.

خط الوسط: محمد مجلي - أحمد الشيمي - عبد الله ياسين - لويس هينستروزا - محمد حمدي زكي.

الهجوم: أمادو أنياص.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود أبو السعود - يوسف الجوهري- كريم مصطفى - أحمد داودا - فاروق كابور - عمر بسام - محمود عبد العزيز - باسم علي - أحمد علي كامل.