لطلاب الفرقة الرابعة … آثار القاهرة تعلن عن رحلة علمية لمدينة الاسكندرية

أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن فتح باب الاشتراك في الرحلة العلمية لمدينة الاسكندرية والتي ستكون لمدة (أربعة أيام كامله / ثلاث ليال) شامله الانتقالات والاقامه الكامله والزيارات و ذلك لطلاب الفرقة الرابعة ، وسيتم غلق الاشتراك يوم الاثنين المقبل ١٨ من ابريل .

على الجانب الاخر ، استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، وفدًا فرنسيًا رفيع المستوى تتقدمهم رئيسة جامعة السوربون البروفيسور كريستين نوليودوك، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

‎حضر اللقاء من جامعة السوربون نائب رئيس جامعة السوربون للعلاقات الدولية، ونائب رئيس جامعة السوربون المسؤول عن الشؤون القانونية والمالية، وممثل إدارة كلية الحقوق، والمسؤول الفرنسي عن برنامج معهد قانون الأعمال الدولية بمصر، والمنسق الفرنسي الحالي والسابق لحقوق السوربون، وملحق التعاون العلمي والأكاديمي بالسفارة الفرنسية بمصر. ومن جامعة القاهرة حضر الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الهادي العوضي القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، والدكتور طارق سرور مدير المعهد، والدكتور رجب طاجن وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا، و الدكتور أسامة المليجي والدكتور سامي عبد الباقي أعضاء مجلس الإدارة.

‎وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك بين الجامعتين في المجالات المختلفة في جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، ومنح شهادات جامعية مشتركة، والاهتمام بتدريس اللغة الفرنسية في جامعة القاهرة.

