اتجوز وطلق بأمر والده.. عمرو زكى: أهلي ظلموني في زواجي الأول

كشف لاعب كرة القدم السابق عمرو زكى "البلدوزر"، تفاصيل طلاقه لزوجته الأولى التى تزوجها فى سن الـ 18 عام.



وأكد عمرو زكى لاعب منتخب مصر نادى الزمالك السابق ضيفا ببرنامج “سابع سما” المذاع على قناة “النهار”، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، أنه كان لا يرغب فى تطليق زوجته،ولكن والده هو الذي أجبره على طلاقها.

معسكر المنتخب



وأضاف عمرو زكى قائلا:" كنت فى معسكر مع المنتخب، ونازل البيت عادى، تفاجأت أن والدي طلب أن إطلاقها".

وتابع عمرو زكى، الزوجة الثانية رأيتها مرة واحدة فقط وكان الزواج منها بأمر والدى أيضا، وعاد وطلقها أيضا.

وأضاف عمرو زكى قائلا:" رجعت بعد كده لزوجتي الأولى وعشنا 11 سنة مع بعض".