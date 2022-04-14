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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روما الإيطالي ومارسيليا الفرنسي وفينورد الهولندي يكملون المربع الذهبي لدوري المؤتمر الأوروبي

صدى البلد

اكتسح روما الإيطالي ضيفه بودو جليمت النرويجي بأربعة أهداف دون رد، اليوم الخميس، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وضمن إياب دور الثمانية من البطولة، تأهل  فريقا مارسيليا الفرنسي وفينورد الهولندي إلى المربع الذهبي، عقب فوزهما على باوك اليوناني وسلافيا براغ التشيكي 1 / صفر و3 / 1 على الترتيب، ليكتمل عقد المتأهلين للدور قبل النهائي والذي كان ليستر سيتي الإنجليزي أول المتأهلين له بعد فوزه في وقت سابق من اليوم الخميس على أيندهوفن الهولندي 2 /1.

وتقدم روما عن طريق تامي أبراهام في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف نيكولو زانيولو ثلاثة أهداف في الدقائق 23 و29 و50.

وفي مباراة أخرى، أكد مارسيليا الفرنسي تفوقه على باوك اليوناني، بعدما فاز عليه في أرضه 1 / صفر.

وسجل ديمتري باييه هدف المباراة الوحيد لمارسيليا في الدقيقة 34، ليؤكد تفوق فريقه الذي فاز ذهابا على ملعبه.

كما نجح فينورد الهولندي في بلوغ الدور ذاته، بعد فوزه على مضيفه سلافيا براغ التشيكي 3 / 1.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت 3  /3 ، ليتفوق فينورد 6 / 4 بمجموع المباراتين.

وتقدم سيريل ديسيرس لفينورد في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك إبراهيم تراوري التعادل لسلافيا في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 60 عاد ديسيرس ليسجل الهدف الثاني لفينورد، قبل أن يختم لويس سنيسترا ثلاثية فريقه في الدقيقة 78.

وبهذه النتائج، سيشهد الدور قبل النهائي مواجهتين، تجمع الأولى بين ليستر سيتي الإنجليزي وروما الإيطالي، ويلعب في الثانية فينورد الهولندي مع مارسيليا الفرنسي.

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