ننشر شروط القبول في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط القبول في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاحة للمعلمين والإداريين.

وتمثلت هذه الشروط في :

ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2022

يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والادارات والمديريات المحددة لكل مدرسة

يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني

يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط

سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها

في حالة الإشارة إلى شهادات علمية او شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الاوراق من جهاتها الرسمية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني

يشترط ملء استمارة التقديم على الرابط التالي http://tawzef.emis.gov.eg/



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 20 أبريل 2022، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن هذا الإعلان معني بفتح باب التقديم لـ 4 مدارس فقط من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والذي من المقرر بدء الدراسة بها بداية من العام الدراسي 2022-2023، وهي مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص في مجالي التطوير العقاري والسياحي، ومدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص المدرسة بمجالات الميكاترونيات والطاقة المتجددة والسكك الحديدية واللحام، والتشغيل المبرمج CNC وأوتوترونيكس (السيارات)، بالإضافة إلى مدرستين بمحافظة المنيا، وهما مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية وتتخصص المدرسة بمجالات الهندسة الزراعية والأراضي والمياه والاقتصاد الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني، ومدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، وتتخصص في مجالات الإنتاج الحيواني والمَيْكنة الزراعية والتصنيع الغذائي.



وأضاف مجاهد، أنه يتم الآن العمل على إعداد برامج تدريبية على أعلى مستوى لجميع الإداريين والمعلمين الملتحقين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليتم تنفيذها فور اختيار فريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2022/2023، مؤكدًا على ضرورة تدريب المعلمين على تدريس المناهج الدراسية الجديدة المطبقة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والقائمة على نظام الجدارات.





وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن عملية اختيار فريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة، بداية من شروط التقدم المدرجة بالملف الخاص بفتح باب التقدم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن ثم اختبارات القبول، والمقابلات الشخصية.

وأشار إلى ضرورة اجتياز المتقدمين لتلك المراحل ليتمكنوا من الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والحصول على مميزات العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل التدريبات الدورية والعالية الجودة، والحوافز المعنوية والمادية المرتبطة بالأداء.

وأوضح بصيلة ، أن دور وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية نحو إتاحة مزيد من الفرص الوظيفية للمعلمين والإداريين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في الأيام القادمة، وسيتم الإعلان قريبًا عن شروط الالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.