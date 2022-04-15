عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

صدى البلد

«أهلا بالعيد».. لم تكن مجرد عنوان لأغنية، وإنما أيقونة ارتبطت في أذهان أجيال كثيرة بفرحة العيد وبهجته، ورغم انتشار هذه الأغنية إلا أنها لم تكن الخطوة الوحيدة في مشوار الفنانة صفاء أبو السعود، التي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، خبرا حول تعرضها لحادث أدى إلى وفاتها عن عمر ناهز 71 سنة، لتحتل مؤشرات البحث على «جوجل».

txt

مشاعر إنسانية.. صفاء أبو السعود تكشف كواليس حديثها مع قرينة الرئيس السيسي

txt

صفاء أبوالسعود تقدم التحية للسيدة انتصار السيسي: سعيدة جدا بالتكريم

صفاء أبو السعود: أنا بخير 

نفت الفنانة صفاء أبو السعود، شائعة وفاتها، مؤكدة أنها بخير ولا صحة لما تردد حولها خلال الساعات الماضية.

وقالت صفاء ابوالسعود، إنها انزعجت كثيرًا بعد انتشار شائعة وفاتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفوجئت بكم كبير من الاتصالات للاطمئنان عليها، مشددة على أنه أمر مزعج جدًا ومجهول المصدر انتشار مثل هذه الشائعات في الفترة الأخيرة.

تستعد لـ«مفاجأة»

وقالت صفاء أبو السعود، إنها تواصل حاليا الاستعداد لعمل مهم سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور، مشيرة إلى أنها تكثف جهودها لخروج العمل إلى النور خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفتت أبو السعود، إلى أنها سعيدة بالتفاعل الكبير الذي أحدثه مسلسل "الاختيار3" في الشارع المصري كنقلة كبيرة في الدراما المصرية والعربية، قائلة: «هو وثيقة وطنية تعيش العمر كله للشباب ولكل الأجيال، ويتميز بشفافية كبيرة في نقل أحداث هذه الفترة».

تكريم أبو السعود في إحتفالية المرأة

وكُرمت صفاء أبو السعود، في احتفالية المرأة المصرية مؤخرًا، وعبرت عن سعادتها بمشاركتها في غناء أوبريت أيقونة المرأة المصرية.

وقالت أبو السعود، في مداخلة هاتفية لأحد البرامج: «الموضوع مهم جدا، خاصة إنه بيمثل يوم المرأة العالمي في مصر، وكلمات الأغنية كانت موفقة جدا، وتسلط الضوء على القضايا التي تعاني منها الدولة المصرية»، مضيفة أن غنائها باحتفالية المرأة المصرية لتنبيه السيدات والفتيات لخطورة العديد من القضايا، لاسيما زواج القاصرات وغيرها بالمجتمع، وتابعت: «أنا أفتخر بالفن وأحب أبقى فنانة، والإعلام جاء معي مصادفة، ولما عملت حاجة في الإعلام كانت مرتبطة بالفنانين والفن، وكان كل اتصالي بالفنانين اللي اشتغلت معاهم».

تحية لحرم رئيس الجمهورية

وذكرت صفاء أبو السعود: «أنا أحيي السيدة انتصار السيسي، لتكريم السيدات المحترمات الذين بذلوا مجهودات كبيرة تجاه الوطن، كما أن احترامها للفن أمر غاية في الأهمية، لاسيما بتكريم فنانين لهم بصمة مع المرأة، مثل تكريم إنعام محمد علي، وفردوس عبد الحميد، ورجاء حسين، والحقيقة أن الاختيارات كانت موفقة جدا، وسعيدة باختياري للغناء بالاحتفال، ولو جات فرصة تانية أكيد هاشارك».

وأكملت صفاء أبو السعود: «أشيد بالتكريمات التي تقوم بها الدولة لأن الجمهور العادي لا يعرف حجم المجهود الذي يقدمه، مكررة التحية للسيدة انتصار السيسي، لتكريمها السيدات المصريات».

أهلا بالعيد

صفاء أبوالسعود ممثلة وإعلامية مصرية، ولدت في أكتوبر 1950، بدأت حياتها بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار، وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967، وبعد ذلك حصلت عام على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1972، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية منذ ستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضي، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال.

وطرحت في الثمانينيات، أغنية عن العيد بعنوان «أهلًا بالعيد» أصبحت إحدى أشهر الأغنيات في الأعياد في الوطن العربي.

بعد شائعة وفاتها صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها مفاجأة أهلا بالعيد تعرضها لحادث حرم رئيس الجمهورية انتصار السيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

أحدث صور لسد النهضة في إثيوبيا وتطورات حول الملء الثالث

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

غلق كلى و تحويلات مرورية لتوسعة مطلع الدائرى للقادم من شارع ربيع الجيزى

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

ترشيحاتنا

أمريكا: قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقوا عملات مشفرة بقيمة 620 مليون دولار

بحضور معيط و السعيد .. الحكومة تلقي البيان المالي أمام البرلمان بعد غدا

أفضل دعاء يوم الجمعة.. احرص عليه قبل غروب الشمس

المصري غاضب من مفاوضات بيراميدز مع الشعباني.. ويهدد بالتصعيد لـ"فيفا"

كوريا الجنوبية في الصدارة.. إصابات فيروس كورونا تتخطى 500 مليون

من الهندسة لغناء الراب.. تيتو ابن أسيوط: بحارب بالموسيقى الظواهر السلبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فيديو

محمد صلاح والكرة الذهبية.. عقبات وأمل وحيد| فيديو جراف

عرض إيلون ماسك لشراء منصة تويتر ورفض الوليد بن طلال ..فيديو جراف

سر اختفائها ورأيها في المهرجانات وحمو بيكا .. ماذا قالت عفاف راضي لـ ياسمين عز "فيديوجراف"

تفاصيل قتل مقاول لخطيب ابنته ودفنه بفيلا .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ