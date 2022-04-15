بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

«أهلا بالعيد».. لم تكن مجرد عنوان لأغنية، وإنما أيقونة ارتبطت في أذهان أجيال كثيرة بفرحة العيد وبهجته، ورغم انتشار هذه الأغنية إلا أنها لم تكن الخطوة الوحيدة في مشوار الفنانة صفاء أبو السعود، التي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، خبرا حول تعرضها لحادث أدى إلى وفاتها عن عمر ناهز 71 سنة، لتحتل مؤشرات البحث على «جوجل».

صفاء أبو السعود: أنا بخير

نفت الفنانة صفاء أبو السعود، شائعة وفاتها، مؤكدة أنها بخير ولا صحة لما تردد حولها خلال الساعات الماضية.

وقالت صفاء ابوالسعود، إنها انزعجت كثيرًا بعد انتشار شائعة وفاتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفوجئت بكم كبير من الاتصالات للاطمئنان عليها، مشددة على أنه أمر مزعج جدًا ومجهول المصدر انتشار مثل هذه الشائعات في الفترة الأخيرة.

تستعد لـ«مفاجأة»

وقالت صفاء أبو السعود، إنها تواصل حاليا الاستعداد لعمل مهم سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور، مشيرة إلى أنها تكثف جهودها لخروج العمل إلى النور خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفتت أبو السعود، إلى أنها سعيدة بالتفاعل الكبير الذي أحدثه مسلسل "الاختيار3" في الشارع المصري كنقلة كبيرة في الدراما المصرية والعربية، قائلة: «هو وثيقة وطنية تعيش العمر كله للشباب ولكل الأجيال، ويتميز بشفافية كبيرة في نقل أحداث هذه الفترة».

تكريم أبو السعود في إحتفالية المرأة

وكُرمت صفاء أبو السعود، في احتفالية المرأة المصرية مؤخرًا، وعبرت عن سعادتها بمشاركتها في غناء أوبريت أيقونة المرأة المصرية.

وقالت أبو السعود، في مداخلة هاتفية لأحد البرامج: «الموضوع مهم جدا، خاصة إنه بيمثل يوم المرأة العالمي في مصر، وكلمات الأغنية كانت موفقة جدا، وتسلط الضوء على القضايا التي تعاني منها الدولة المصرية»، مضيفة أن غنائها باحتفالية المرأة المصرية لتنبيه السيدات والفتيات لخطورة العديد من القضايا، لاسيما زواج القاصرات وغيرها بالمجتمع، وتابعت: «أنا أفتخر بالفن وأحب أبقى فنانة، والإعلام جاء معي مصادفة، ولما عملت حاجة في الإعلام كانت مرتبطة بالفنانين والفن، وكان كل اتصالي بالفنانين اللي اشتغلت معاهم».

تحية لحرم رئيس الجمهورية

وذكرت صفاء أبو السعود: «أنا أحيي السيدة انتصار السيسي، لتكريم السيدات المحترمات الذين بذلوا مجهودات كبيرة تجاه الوطن، كما أن احترامها للفن أمر غاية في الأهمية، لاسيما بتكريم فنانين لهم بصمة مع المرأة، مثل تكريم إنعام محمد علي، وفردوس عبد الحميد، ورجاء حسين، والحقيقة أن الاختيارات كانت موفقة جدا، وسعيدة باختياري للغناء بالاحتفال، ولو جات فرصة تانية أكيد هاشارك».

وأكملت صفاء أبو السعود: «أشيد بالتكريمات التي تقوم بها الدولة لأن الجمهور العادي لا يعرف حجم المجهود الذي يقدمه، مكررة التحية للسيدة انتصار السيسي، لتكريمها السيدات المصريات».

أهلا بالعيد

صفاء أبوالسعود ممثلة وإعلامية مصرية، ولدت في أكتوبر 1950، بدأت حياتها بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار، وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967، وبعد ذلك حصلت عام على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1972، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية منذ ستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضي، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال.

وطرحت في الثمانينيات، أغنية عن العيد بعنوان «أهلًا بالعيد» أصبحت إحدى أشهر الأغنيات في الأعياد في الوطن العربي.