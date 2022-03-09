صفاء أبوالسعود تقدم التحية للسيدة انتصار السيسي: سعيدة جدا بالتكريم

عبرت الفنانة القديرة صفاء أبو السعود، عن عميق فرحتها بتواجدها في احتفالية يوم المرأة العالمي، مؤكدة أن هذا الحفل شهد تكريم العديد من أيقونات النجاح.

وأضافت الفنانة القدير صفاء أبو السعود، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن "كلمات الأغنية تسير مع العصر، وتتحدث عن وعدم زواج البنات في سن صغيرة، ولابد أن تتعلم الفتيات، وكلمات الأغنية شهدت توفيق كاتبها أيمن بهجت قمر".

وتابعت الفنانة القديرة صفاء أبو السعود: "قدمنا حاجة لطيفة وشدتني وفي غاية الروعة، وأعشق الفن عشقا كبيرا"، متابعة سعيدة جدا أن الدولة تكرمني في هذا الاحتفال".

وأكملت الفنانة القديرة: أشيد بالتكريمات التي تقوم بها الدولة لأن الجمهور العادي لا يعرف حجم المجهود الذي يقدمه، مقدمة التحية للسيدة انتصار السيسي، لتكريمها السيدات المصريات.