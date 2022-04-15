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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قيادة الفضاء الأميركية تؤكد اصطدام نيزك بالأرض

نيزك
نيزك

اكتشف الباحثون أول نيزك من خارج نظامنا الشمسي يضرب الأرض، وفقاً لوثيقة أصدرتها قيادة الفضاء الأميركية مؤخراً. والنيزك الـ«بين نجمي» عبارة عن صخرة فضائية تنشأ من خارج نظامنا الشمسي، وهو أمر نادر الحدوث.
 

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يُعرف هذا النيزك باسم CNEOS 2014-01-08، وقد سقط على طول الساحل الشمالي الشرقي لبابوا غينيا الجديدة في 8 يناير عام 2014، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

وجاءت النتيجة مفاجأة لأمير سراج، الباحث في علوم القضاء، والذي حدد الجسم على أنه نيزك «بين نجمي» في دراسة عام 2019 شارك في تأليفها عندما كان طالباً جامعياً في جامعة هارفارد.

قرر سراج الذهاب إلى قاعدة بيانات مركز وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لدراسات الأجسام القريبة من الأرض، ووجد ما يعتقد أنه نيزك بين نجمي في غضون أيام.

وسرعة النيزك العالية هي ما لفت انتباه سراج في البداية.

كان النيزك يتحرك بسرعة عالية تبلغ نحو 28 ميلاً في الثانية (45 كيلومتراً في الثانية) بالنسبة إلى الأرض، التي تتحرك بسرعة نحو 18.6 ميل في الثانية (30 كيلومتراً في الثانية) حول الشمس. نظراً لأن الباحثين قاسوا مدى سرعة تحرك النيزك في أثناء الوجود على كوكب متحرك، فإن 45 كيلومتراً في الثانية لم تكن في الواقع مدى سرعته.

وتُعرف سرعة مركزية الشمس بأنها سرعة النيزك بالنسبة للشمس، وهي طريقة أكثر دقة لتحديد مدار جسم ما. يتم حساب ذلك بناءً على الزاوية التي يضرب بها النيزك الأرض. يتحرك الكوكب في اتجاه واحد حول الشمس، لذلك يمكن أن يصطدم النيزك بالأرض وجهاً لوجه، ما يعني عكس الاتجاه الذي يتحرك فيه الكوكب، أو من الخلف، في نفس الاتجاه الذي تتحرك فيه الأرض.

ومنذ أن اصطدم النيزك بالأرض من الخلف، قالت حسابات سراج إن النيزك كان يسافر في الواقع بسرعة نحو 37.3 ميل في الثانية (60 كيلومتراً في الثانية) بالنسبة للشمس.

ثم حدد مسار النيزك ووجد أنه كان في مدار غير منظم، على عكس المدار المغلق للنيازك الأخرى. هذا يعني أنه بدلاً من الدوران حول الشمس مثل النيازك الأخرى، فقد جاء من خارج النظام الشمسي.

قال سراج: «من المفترض أنه تم إنتاجه من قبل نجم آخر، وتم طرده من النظام الكوكبي لهذا النجم، وحدث أنه شق طريقه إلى نظامنا الشمسي واصطدم بالأرض».

نيزك الفضاء الأميركية الشمسي الأرض

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