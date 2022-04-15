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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رحمة أحمد: سعيدة بردود الأفعال عن دوري في مسلسل " الكبير"

الفنانة رحمة أحمد
الفنانة رحمة أحمد

قالت الفنانة " رحمة أحمد " ، صاحبة دور " مربوحة " في مسلسل " الكبير أوي " ، إنها تتابع ردود أفعال السوشيال ميديا حول دورها في المسلسل ، متابعة : " بيجيلي رسايل كتير ومكالمات والحمد لله بفرح " .

وأردفت الفنانة " رحمة أحمد " ، خلال لقائها لـ فضائية " إكسترا نيوز "  ، أنها تلقت اتصالات كثيرة من نجوم كبار ، ومن ضمنهم الفنانة " سيمون " ، مردفة : " كنت فخورة أن وصلت للمرحلة دي وأتمنى أن ربنا يوفقني في اللي جاي .

وفي سياق آخر ، وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة إلى الفنانة رحمة أحمد الشهيرة بـ مربوحة بعد مشاركتها في الكبير أوي الجزء السادس.

ونشرت دنيا سمير غانم مقطع فيديو لقاء الفنانة رحمة احمد عبر خاصية استوري وعلقت علي الفيديو قائلة :" انا كمان حبيتك جدا يا رحمة وشكرا علي ذوقك وكلامك الحلو … ربنا يوفقك انتي وكل اسرة المسلسل المبدعين ".

الفنانة رحمة أحمد توك شو مربوحة دنيا سمير غانم مسلسل الكبير أوي

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