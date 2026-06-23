إسرائيل تعترف بتهريب أجهزة ستارلينك إلى إيران لمساعدة المتظاهرين

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت أن إسرائيل نفذت في وقت سابق عملية لتهريب أجهزة استقبال خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك» إلى داخل إيران بهدف دعم المحتجين المناهضين للسلطات، مؤكداً أن المشروع لم يستمر خلال حكومة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وخلال مشاركته في قمة السياسة الدولية التي تستضيفها وكالة الأنباء اليهودية في القدس، أوضح بينيت أنه بادر إلى خطة تضمنت شراء وتهريب عشرات الآلاف من أجهزة استقبال «ستارلينك» إلى إيران، بما يتيح للمستخدمين الحفاظ على الوصول إلى الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في حال فرض قيود أو انقطاعات على الشبكة.

وأشار بينيت إلى أن هذه الخطوة كانت تهدف إلى تمكين المتظاهرين من مواصلة التواصل وتبادل المعلومات، إلا أن الحكومة الإسرائيلية اللاحقة لم تمضِ قدماً في استكمال تنفيذ المشروع.