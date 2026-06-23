بزشكيان: قدرات إيران الدفاعية خط أحمر خارج أي مفاوضات

أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الثلاثاء، أن البرنامج الصاروخي الإيراني لم يكن ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مشدداً على أنه "لن يُطرح للتفاوض تحت أي ظرف".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني في العاصمة إسلام آباد، أوضح بيزشكيان أن إيران ترفض بشكل قاطع إدراج قدراتها الدفاعية على طاولة المباحثات مع أي طرف، معتبراً أن هذه القدرات تمثل جزءاً أساسياً من أمن البلاد وسيادتها.

وأضاف الرئيس الإيراني أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب حواراً صريحاً وتعاوناً بين دولها، مؤكداً أن الحلول المستدامة للقضايا الإقليمية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر التفاهم والتنسيق المشترك بين دول المنطقة.