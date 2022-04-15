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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: اختيار أحد علماء برنامجي لإلقاء خطبة أمام الرئيس شرف كبير

خالد الجندي
خالد الجندي

أعرب الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن سعادته باختيار الدكتور الشحات العزازى أحد أعضاء فريق برنامجه "لعلهم يفقهون"، لإلقاء خطبة الجمعة بمسجد المشير طنطاى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، احتفالا بذكرى العاشر من رمضان.

 

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم الجمعة: "حقيقة هذا تشريف إضافى لجامعة لعلهم يفقهون، باختيار أحد أعضاء الفريق لأداء هذه الخطبة الهامة بمسجد المشير، وأمام الرئيس وكبار رجال القوات المسلحة، ولهذا نهنئ أنفسنا ونشكر رجال الدولة على ثقتهم فينا، وهذا يدل على فضل الله علينا".

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خالد الجندي يطالب بجمع تسريبات مسلسل الاختيار في فيلم وثائقي.. فيديو

وطالب الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعمل فيلم وثائقي يضم كل تسريبات مسلسل الاختيار، وذلك ليفضح جرائم الجماعة الإرهابية التى تسللت إلى حكم البلاد، فى عام أسود فى التاريخ.

 

وقال الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "جماعات أعداء الوطن عندهم رسالة بعد فضحهم فى المسلسل عشان الناس تغرف الخونة اللى كانوا مستولين على البلد، وفضل ربنا علينا أن ربنا نجانا من هذا القطيع، وما زالوا الان يحاولون إيقاع مصر".

https://youtu.be/JEsQ9jWhnrUhttps://youtu.be/6hoEzbVK3-A

الشيخ خالد الجندي لعلهم يفقهون رجال القوات المسلحة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية المشير طنطاى

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