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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي يطالب بجمع تسريبات مسلسل الاختيار في فيلم وثائقي.. فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعمل فيلم وثائقي يضم كل تسريبات مسلسل الاختيار، وذلك ليفضح جرائم الجماعة الإرهابية التى تسللت إلى حكم البلاد، فى عام اسود فى التاريخ.

 

وقال الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "جماعات أعداء الوطن عندهم رسالة بعد فضحهم فى المسلسل عشان الناس تغرف الخونة اللى كانوا مستولين على البلد، وفضل ربنا علينا أن ربنا نجانا من هذا القطيع، وما زالوا الآن يحاولون إيقاع مصر".

 

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن إطعام الفقراء واجب، لافتاً إلى أن وجود الفقراء هو من ضمن قانون إلهي وضعه الله تبارك وتعالى.

 

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، : "الصدقة على الفقراء شعيرة من شعائر الله، لابد من أدائها، وهنا يكمن سؤالا هل المطلوب ان الغنى يضع كل فلوسه في دور الأيتام والفقراء؟.. هذا يجعل عدد الفقراء يزيد واحد، ولن تحل مشكلة الفقر، وهذا ينافى حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال (لَأَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَترُكُهم عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ)".  


واستكمل: "مين اللى بيقول كده ده أزهد الناس، سيدنا النبي محمد،  بيقول لأن تذر ورثتك أغنياء خير، مقلش خرجوا كل فلوسكم وزعوها، لكن في باب الجهاد تبيع عفش بيتك عشان تسلح جيش بلدك الوطني ضد الأعداء ".
 

 

 

 

 

 

خالد الجندي لعلهم يفقهون المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الصدقة

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